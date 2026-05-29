‘ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಕನ್ನಡದ ಅಸ್ಮಿತೆಯ ಗ್ರಂಥ’

<p>ಸೇಡಂ: ‘ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಕೇವಲ ಇತಿಹಾಸದ ಭಾಗವಾಗಿ ನೋಡವುದಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಯ ಜತೆಗೆ ಕನ್ನಡದ ಅಸ್ಮಿತೆ, ಸ್ವಂತಿಕೆ ಗುರುತಿಸುವ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಹುಆಯಾಮಗಳಿಂದ ನೋಡಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದು ರಾಯಚೂರು ಶ್ರೀ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಶಿವಾನಂದ ಕೆಳಗಿನಮನಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ನೃಪತುಂಗ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕನ್ನಡ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಮೈಸೂರು, ಶ್ರೀ ಕೊತ್ತಲ ಬಸವೇಶ್ವರ ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ ಸೇಡಂ ಹಾಗೂ ನೃಪತುಂಗ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ‘ಶ್ರೀವಿಜಯ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಶಾಸನಗಳು’ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೊತ್ತಲ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಸದಾಶಿವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ವಿಶ್ರಾಂತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಪ್ರೊ.ಎಂ.ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಸೇಡಂ, ಮೈಸೂರು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕನ್ನಡ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೊ.ಎನ್.ಎಂ.ತಳವಾರ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ನಂತರ ಧಾರವಾಡದ ವಿಶ್ರಾಂತ ಪ್ರಧ್ಯಾಪಕ ಪ್ರೊ.ಎಸ್.ಕೆ.ಕೊಪ್ಪ ಇವರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಇತಿಹಾಸ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಶ್ರಾಂತ ಪ್ರಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ.ಪಿ.ವಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಶಾಸನಗಳು ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಅಂಜನಾದೇವಿ ಭೋವಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭೋವಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ನೃಪತುಂಗ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗದೀಶ ಕಡಬಗಾಂವ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವಿನಾಶ ಬೋರಂಚಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಗನ್ನಾಥ ತರನಳ್ಳಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260529-31-1515232935</p>