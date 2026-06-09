<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಕೆಸಿಇಟಿ) 2026 ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಜೂನ್ 6 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಸಿಇಟಿ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಭರ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಜೂನ್ 10ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.</p><p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಡೆದಿರುವ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ, ಉತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿ ಪಡೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ, ಅವರಿಗಿರುವ ಮಾರ್ಗಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.</p><p>ಕೆಸಿಇಟಿ 2026ರಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗದ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭರವಸೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಗುರಿ ತಲುಪಲು ಅನೇಕ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ.</p><p><strong>ಕೆಸಿಇಟಿ–2026ರ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳು:</strong> </p><p><strong>COMEDK (ಕರ್ನಾಟಕದ ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದಂತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ) ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು:</strong></p><p>ಕರ್ನಾಟಕದ ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದಂತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ (COMEDK UGET) ನಡೆಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಪರ್ಯಾಯ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. COMEDK UGET 2026ರ ಫಲಿತಾಂಶವು ಮೇ 29ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ 150ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಖಾಸಗಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>COMEDK ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆರ್ವಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, BMS ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಂಎಸ್ ರಾಮಯ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಪಡೆಯಲು ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಬಹುದು.</p><p><strong>ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾ ಮೂಲಕ ನೇರ ಪ್ರವೇಶ</strong></p><p>ಕೆಸಿಇಟಿ ಮತ್ತು COMEDK UGET ಎರಡರಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡುತ್ತವೆ.</p><p>ಹೀಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಂಕದ ಜೊತೆಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿಯ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವ ಮಾನದಂಡಗಳು ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಮಾರ್ಗವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಡೆದಿರುವ ಮೆರಿಟ್ ಮತ್ತು ಕಟ್-ಆಫ್ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.</p><p>COMEDK ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರ್ಯಾಯ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡದೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ಅನೇಕ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>