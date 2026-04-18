ಕೆಂಭಾವಿ: ಸಮೀಪದ ಬೂದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕೋರಮಂಡಲ್ ಇಂಟರನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾದ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕವನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಶಿವಲಿಂಗಗೌಡ ಹಂಗರಗಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಚಿನ ನೀಲಕಂಠ ಮಾತನಾಡಿ,'ನೀರು ಅಮೂಲ್ಯ ಸಂಪತ್ತು, ನೀರನ್ನು ವ್ಯರ್ಥಮಾಡದೆ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜಯಶ್ರೀ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಶಿವಾನಂದ ದಿಂಡವಾರ, ಪ್ರದೀಪ, ಮುಖ್ಯಗುರು ಹಸನಸಾಬ್, ರಾಜಶೇಖರ ಬಂಡಿಮಠ, ಶಿಲ್ಪಾ ಪಾಟೀಲ, ರಷ್ಮೀ, ಎನ್ಜಿಒ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರವೀಣ, ಶರಣಬಸಪ್ಪ, ದೇವು, ಶರಣು, ಭೀಮಣ್ಣ ಮಾಸ್ತರ, ಸಮೀರ ಪಟೇಲ, ಸಂತೋಷ, ಬಾಪುಗೌಡ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>