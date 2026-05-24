‘ಪ್ರಜ್ಞಾಯೋಗದಿಂದ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಳ’

ಕೆಂಭಾವಿ: 'ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಸುಪ್ತವಾಗಿರುವ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೆ ಪ್ರಜ್ಞಾಯೋಗವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಯೋಜಕ ಎಸ್.ಎಚ್.ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಮಹಾಶಿವಶರಣೆ ಹೇಮರೆಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ 5 ರಿಂದ 18 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಜ್ಞಾಯೋಗದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಪ್ರಜ್ಞಾಯೋಗ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಆಲೋಚನೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿನ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹೇಮರೆಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಯೋಜಕ ಮೋಹನರೆಡ್ಡಿ ಡಿಗ್ಗಾವಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವನಲ್ಲೂ ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಅಡಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ಟಿವಿಗಳ ಗೀಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಇಂತಹ ಶಿಬಿರಗಳತ್ತ ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 24 ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸರಿತಾ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಧ್ಯಾನ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಅವಂಟಿ, ಆನಂದ ಬಾರಿಗಿಡದ, ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಸಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ವೆಂಗಮಾಂಬ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಮಲ್ಲು ದೇಸಾಯಿ, ರೇವಣಸಿದ್ದಯ್ಯ ಮಠ, ನವೀನ, ಆಂಜನೇಯಲು, ಸತೀಶ, ಶಿವಾನಂದ ಆಲಗೂರ, ವಿಕಾಸ ಸೊನ್ನದ, ಹಣಮಂತ ಬಡಿಗೇರ, ಉಮೇಶರೆಡ್ಡಿ ಯಲ್ಹೇರಿ, ಬಸಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ, ಶಿವಕುಮಾರ ಬಂದೆ, ಬಾಹುಬಲಿ, ಸೌಜನ್ಯ ಹರವಾಳ, ಸಂಗೀತಾ ಮುರಾಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರಿದ್ದರು. ಡಿ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ ನಿರೂಪಿಸಿ, ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>