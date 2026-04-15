‘ಕತ್ತಲೆ ಬದುಕಿಗೆ ಬೆಳಕು ನೀಡಿದರು’

ಕಿಕ್ಕೇರಿ: ಅನಕ್ಷರತೆ ದಾಸ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಸಮಾಜ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಸಾರಿದ ಮಹಾನ್ ಚೇತನ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಎಂದು ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆ ಉಪಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಚಲುವನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ವಿಶ್ವವೇ ಮೆಚ್ಚಿದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂವಿಧಾನ ನಮ್ಮದು. ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನೇ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಾಡಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂವಿಧಾನ ದಮನಿತರ, ನೊಂದವರ ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಸಂವಿಧಾನ ಸಮಾನತೆ, ವಿಶ್ವಭ್ರಾತೃತ್ವ, ಸಮಪಾಲು, ಸಮಬಾಳು ನೀಡುವ ಪವಿತ್ರ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಾಗಿದೆ. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಾಯುವವರೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಕಾನೂನು ಗೌರವಿಸಿ ಬದುಕಬೇಕಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಿಹಿ ಹಂಚಲಾಯಿತು. ಎನ್ಸಿಸಿ ಘಟಕ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಎಸ್.ಎಂ. ಬಸವರಾಜು, ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಬಿ.ಎನ್.ಪರಶಿವಮೂರ್ತಿ, ದೀಪಕ್, ಗಿರೀಶ್, ಪಲ್ಲವಿ, ಸಂಜನಾ, ಲೀಲಾವತಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>