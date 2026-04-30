‘ದಲಿತರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಅಸ್ತ್ರ’

ಕಿಕ್ಕೇರಿ: ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಬಾಳು, ಸಮಪಾಲು ಸಿಗಲಿ ಎಂಬ ಆಶಯದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಆರ್ಟಿಒ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಾಕವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂವಿಧಾನ ಸೇನೆ ಹಾಗೂ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘ ಈಚೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಸಂಘದ ನಾಮಫಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಡಿ. ಪ್ರೇಮ್ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿನ ಲೋಪಗಳಿಂದ ದಲಿತರ ಏಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ದಲಿತರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಆಸ್ತ್ರವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ನುಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರಿ ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಆರ್. ಯೋಗೇಶ್, ಎಚ್.ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಕರುಣಾನಿಧಿ, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಲಲಿತಮ್ಮ ಸಣ್ಣಯ್ಯ, ಬಲರಾಮೇಗೌಡ, ಮಂಜೇಗೌಡ, ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಎಂ.ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ್, ಡೇರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿ, ಪಟೇಲ್ ಯೋಗೇಶ್, ರೈತ ಸಂಘ ರವಿ,ಕುಮಾರ್, ಸುರೇಶ, ಚಂದ್ರು, ಲೋಕೇಶ್, ಶ್ರೀಧರ್, ರಾಮೇಗೌಡ, ಚಲುವಯ್ಯ, ಜವರಯ್ಯ, ಜಾಣಯ್ಯ, ಸಣ್ಣಯ್ಯ, ಗಂಗಾಧರ್, ಗುರುರಂಗ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>