ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ

ಕಿಕ್ಕೇರಿ: ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಪರಿಸರದೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಬದುಕು ಹಸಿರಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ, ಗಾಯಕ ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.

ಪಟ್ಟಣದ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಸೋಮವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 'ಪರಿಸರ ರತ್ನ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು, ಹಿರಿಯರು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಡನೆ ಬದುಕಿ, ಶತಾಯುಷಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರಕೃತಿ, ವನೌಷಧಿ ಸಸ್ಯ ಸಂಕುಲ, ಕಾಡನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ಬೆಳೆಸುವ ಯಜ್ಞವನ್ನು ತೊಡಬೇಕಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಪೋಷಿಸಲು ನಾನು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವೆ ಎಂದರು.

ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಅವru ಪರಿಸರ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ದರು.

ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕಿ ಎಚ್.ಎಂ. ದೀಪಾ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕಿ ಅನುಪಮಾ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಗುರುಮೂರ್ತಿ, ಪ್ರಶಾಂತ್, ಶೇಕ್ಷವಲ್ಲಿ, ಕೋಮಲಾ, ಶುಭಾ, ರಕ್ಷಿತಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260401-40-406602547