‘ಉಸಿರಾಡಲು ಹಸಿರಾದ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಿ’

ಕಿಕ್ಕೇರಿ: ಮರ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಜೀವ ಸಂಕುಲ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಗಾಯಕ ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.

ಪಟ್ಟಣದ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಶಾಲೆ ಈಚೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ 'ಪರಿಸರದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ನೀವು' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ನೀರು ಎರೆದು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಸರ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟರೆ ಬಲು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗಿಡವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಲಿವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ಮರಗಿಡಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪೋಷಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನದ ಜೊತೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ದಾಹ, ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಇವುಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ, ಕಾಳು ಇಡಲು ಮುಂದಾಗಿ' ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿದರು.

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಸರ ಗೀತೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು. ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕಿ ಎಚ್.ಎಂ. ದೀಪಾ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕಿ ಅನುಪಮಾ, ಶೇಕ್ಷವಲ್ಲಿ, ಕೋಮಲಾ, ಶುಭಾ, ರಕ್ಷಿತಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ