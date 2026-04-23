ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಮೆರಗು ನೀಡಿದ ಗಾಯಕರು

ಕಿಕ್ಕೇರಿ: ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ರೂಪಿಸಿರುವ 'ಮಕ್ಕಳ ಅಕ್ಕರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ'ದಲ್ಲಿ ಗಾಯಕರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಹಾಡಿ ಕುಣಿದು ಮನ ಹೃನ್ಮನಗೊಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಕೆಪಿಎಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಜಾನಪದ ಗಾಯಕ ಅಪ್ಪಗೆರೆ ತಿಮ್ಮರಾಜು, ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ನಗರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉಡುಪ ಮಕ್ಕಳ ಮನಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಗೀತೆಯ ಇಂಪನ್ನು ತುಂಬಿದರು. ಕನ್ನಡದ ಕಂಪು, ನಾಡು ನುಡಿಯಲ್ಲಿನ ಸೊಬಗು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಗಾಯನದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>ಜಾನಪದ ಗಾಯಕ ಅಪ್ಪಗೆರೆ ತಿಮ್ಮರಾಜು ಅವರ 'ಅಳಬೇಡ ನನ್ನ ಕಂದ ನಾನು ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಬಣ್ಣದ ಮಿಠಾಯಿ ತರ್ತೀನಿ' ಗೀತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದರು. ಗಾಯಕ ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ 'ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರ ನಾವು ಒಂದು ಗೂಡಿ ಹಾಡುವಾ', 'ಆಕಾಶಕ್ಕೆದ್ದು ನಿಂತ ಪರ್ವತ ಹಿಮ ಮೌನದಲಿ', ನಗರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉಡುಪ ಅವರ 'ಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮವ' ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕೆ.ಎಸ್.ನ. ಟ್ರಸ್ಟಿ ಮಾದಾಪುರ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ, ಗಾಯಕ ನಗರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉಡುಪ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಲೋಕೇಶ್, ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆರ್.ಎಂ. ಚೈತ್ರಾ, ಕೆ.ಸಿ. ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>