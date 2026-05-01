‘ಕ್ಯಾಟರ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಟು ಬಟರ್ ಫ್ಲೈ’ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ

ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು: ಕರ್ನಲ್ (ಡಾ) ರಾಹುಲ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಅನಿತಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ರಚಿಸಿದ 'ಕ್ಯಾಟರ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಟು ಬಟರ್ ಫ್ಲೈ– ಎ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್, ಕ್ಯಾಮರಾಡೆರಿ ಅಂಡ್ ಅವೇಕನಿಂಗ್ (Caterpillar to Butterfly – A Journey of Resilience, Camaraderie and Awakening) ಕೃತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಿತ್ತೂರಿನ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ವೀರೇಂದ್ರ ತೆಗ್ಗಿಮನಿ ಅವರು ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಶೋಧನೆಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಹದಿಹರೆಯದ ಹುಡುಗಿಯರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಚಿಂತನಶೀಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿದೆ. ವಸತಿ ಶಾಲಾ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿನ ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಲೇಖಕರು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ, ಗುರುತು, ಗೆಳತಿಯರ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಡಾ.ವೀರೇಂದ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>'ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತರವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರ ಪ್ರಯತ್ನ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಯುವತಿಯರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಇಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅಗತ್ಯ' ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಶಾಸಕ ಮಹಾಂತೇಶ ಕೌಜಲಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪ್ರಿಯಾ ಉಚಿಲ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಶಿವ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ್ನಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಓದುಗರಿಗೆ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>