‘ಸಂಶೋಧನೆ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ನಿರಂತರವಿರಲಿ’

ವಿರಾಜಪೇಟೆ: ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಸಮೀಪದ ಮಗ್ಗುಲದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಡಗು ದಂತ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕೊಡಗು ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಹಾಗೂ ದಂತ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ 10ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಚೆಗೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ತೈಪೆಯಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯಾಂಗ್ ಮಿಂಗ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ. ಡಿಂಗ್ ಹಾನ್ ವಾಂಗ್ ಅವರು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕೊಡಗು ದಂತ ಮಹಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜಿನ ಡೀನ್ ಡಾ. ಸುನಿಲ್ ಮುದ್ದಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗುರಿ 'ವಿಕ್ಷಿತ್ ಭಾರತ್' ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕು. ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಯುವ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ದಂತವೈದ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ದಂತವೈದ್ಯರಿಗೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಬಳಸುವಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕ್ವೆಸ್ಟ್ 10.0 ರ ಭಾಗವಾಗಿ, ತೈಪೆಯಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯಾಂಗ್ ಮಿಂಗ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ವಿಷಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ. ಡಿಂಗ್ ಹಾನ್ ವಾಂಗ್ ಅವರು ಕೆ.ಎಂ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ದತ್ತಿಯ 'ಮೌಖಿಕ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿನ ಮಹತ್ವದ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಏಕೀಕರಣ' ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪೊನ್ನಮ್ಮ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಅವರ ದತ್ತಿಯ ಭಾಷಣದ ಅಂಗವಾಗಿ ಎಐ ಮತ್ತು ಎಐ ಪರಿಕರಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕುರಿತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ವಿರಾಜಪೇಟೆಯ ಸೇಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಮುತ್ತಮ್ಮ ಎಂ.ಬಿ. ಮತ್ತು ಬಿನ್ಸಿ ಪಿ.ಜೆ. ಅವರು ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಲ್ ಡಾ. ಅನ್ಮೋಲ್ ಎಸ್. ಕಲ್ಹಾ ಅವರು, ರಾಣಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅವರ ದತ್ತಿಯ 'ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ದಂತ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಭವಿಷ್ಯ: ಜೀನೋಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು, ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಔಷಧ' ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ 800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಡಾ. ಜಿತೇಶ್ ಜೈನ್, ಡಾ. ಶಶಿಧರ, ಡಾ.ಕೆ.ಸಿ. ಪೊನ್ನಪ್ಪ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಸಮಿತಿಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>