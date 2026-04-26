ಅಮ್ಮೇರಹಳ್ಳಿ: ಮಕ್ಕಳ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

ಕೋಲಾರ: ಈ ನೆಲ ಈ ಜಲ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಮ್ಮೇರಹಳ್ಳಿ ಡೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಉಚಿತ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಏ.30ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಕಲಿಕಾ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಕಿಲಕಿಲ ಕಲರವ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಭ್ರಮ ಮೇಳೈಸಿತ್ತು. ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನದ ಜೊತೆಗೆ ಜಾನಪದ ಗಾಯನ, ಜನಪದ ನೃತ್ಯ, ಕೋಲಾಟ ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣಿನ ಬೊಂಬೆ ತಯಾರಿಕೆಯಂತಹ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಲೆಗಳ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಾಲಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಿಬಿರ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಭಿನಂದನೀಯ ಎಂದು ಗಮಕ ಮಹಿಳಾ ಸಮೂಹದ ಶಾಂತಮ್ಮ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಿಬಿರದ ಸಂಘಟಕ, ಜಾನಪದ ಗಾಯಕ ಬಿ.ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದು ಈ ಶಿಬಿರದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ತಬಲಾ ಕಲಾವಿದ ರಮಣ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳು ಕೇವಲ ಮನೋರಂಜನೆಯಲ್ಲ; ಅವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ. ಇಂದಿನ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು ಇಂತಹ ದೇಶೀಯ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸದ ವಿಚಾರ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ ಶಾಂತಮ್ಮ, ಗಣೇಶಪ್ಪ ಎನ್., ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ, ಗ್ರಾಮ ಮುಖಂಡರಾದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಶಂಕರಪ್ಪ, ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ, ರಾಮಪ್ಪ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>