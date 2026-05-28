ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಕೋಲಾರ: ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ರತ್ನ ಸರ್ ಎಂ.ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 11ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೃತ್ಯ ಕಲಾಮೇಳದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಡೇರಹಳ್ಳಿ ಬಳಿಯ ಅರ್ಕ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಾದ ಹಿಂದೂ ಬಿ.ಎಂ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಿ ಆರ್. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ 'ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟ್ಯಮಯೂರಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಹುಮಾನ' ಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ವಕ್ಕಲೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿ.ಎನ್.ಭವ್ಯ ಮತ್ತು ವಿ.ಜಿ.ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುತ್ರಿ ಹಿಂದೂ ಹಾಗೂ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನಿ ಪುತ್ರಿ ಪೂರ್ವಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 'ರಣ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ'ಯಲ್ಲಿ ಭರತನಾಟ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.