ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇಳಿಯಲಿ

<p>ಕೋಲಾರ: ಮಾನವೀಯತೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಮಾನವೀಯತೆ, ವಿವೇಕದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವಿವೇಕ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮತೀಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ವಿಪರ್ಯಾಸದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆಶಯಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿವೆ. ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಬಸವಣ್ಣ, ಬುದ್ಧ, ಗಾಂಧಿ, ನೆಹರೂ, ಸೂಫಿ ಸಂತರು, ತತ್ವಪದಕಾರರು ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಲೇಖಕ ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೇರಹಳ್ಳಿ ಬೆಟ್ಟದ ಶಿವಗಂಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆದಿಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಳ- 2026 ಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳ ಮೇಳ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿಯಂದು ಆರಂಭವಾಗಿ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಒಳಗೊಂಡು, ಬುದ್ಧ ಜಯಂತಿ ದಿನ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಮೂರು ಮಹಾ ಸಾಗರಗಳನ್ನು ಹಾದುಹೋಗುವ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಘೋಷವಾಕ್ಯ ‘ಮತ್ತೆ ಮೊಳೆಯಲಿ ಮಾನವೀಯತೆ’ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪಾರಂಪರಿಕ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ರಾಗಿಕಲ್ಲು ಬೀಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಶಿಬಿರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅನೇಕರಿಗೆ ಹಳೆಯದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಏನಾಗಬೇಕು? ಅದೊಂದು ಮೌಢ್ಯ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಇರಬಹುದು. ಹಳೆಯದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಜಡ ಸಂಪ್ರಾದಾಯ, ಮತ್ತೊಂದು ಪರಂಪರೆ. ಪರಂಪರೆಯೇ ಸಂಪ್ರದಾಯವಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಚಲನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅನಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಯಾವುದು ಚಲನಶೀಲವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅದು ಪರಂಪರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಿಂದೇನಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಮುಂದೇನಾಗಬೇಕೆನ್ನುವುದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ, ಕನಸು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಒಂದುಕಡೆ ಕುಳಿತಿದ್ದೀರಿ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಸಮನಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಡದೆ ಗೋಣಿತಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿದ್ದರು. ರೈಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ಅಮಾನವೀಯವಾದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ತಜ್ಞರಾಗುವುದಿದೆಯಲ್ಲಾ ಅದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಲಹೆಗಾರ ಕೆ.ವಿ.ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್ ಹಾವಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು, ಇಂದು ಮಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಆದಿಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿದರು. ಸಂವಿಧಾನದ ಪರಿಣಾಮ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅಸಮಾನತೆ, ಜನವೀರೋಧಿ ನೀತಿಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಇವೆ. ಆದಿಮ ಕೇಂದ್ರವು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಹಾಡು, ಮಕ್ಕಳ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದಿಮ ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಕಟ್ಟಿದ ಕೇಂದ್ರವಲ್ಲ; ಅನೇಕರು ಕೂಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಆದಿಮ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಅಗ್ರಹಾರ ರಮೇಶ್, ‘ಈ ಬಾರಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಳ ‘ಮತ್ತೆ ಮೊಳೆಯಲಿ ಮಾನವೀಯತೆ’ ಎಂಬ ಘೋಷವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಶಿಬಿರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜಪ್ಪ, ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ, ಕಾಳಿದಾಸ್ ಹಾಗೂ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಬಿರದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಆದಿಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹ.ಮಾ.ರಾಮಚಂದ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ.ಎಸ್.ಮುಂಜುನಾಥಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೆ.ಚಿತ್ರಸ್ವರ ಎಂಬ ಬಾಲಕಿಯು ದಿನಕ್ಕೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡಿಟ್ಟು ಆದಿಮ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಳು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು, ಅಮರೇಶ್ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದರು, ನೇತ್ರಾವತಿ ವಂದಿಸಿದರು. ಆದಿಮ ಆಶಯಗೀತೆ ಹಾಗೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕುರಿತು ಕ್ರಾಂತಿಗೀತೆ ರಾಜಪ್ಪ ಹಾಗೂ ತಂಡ ಹಾಡಿದರು. ಕಂಸಾಳೆ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಆದಿಮ ರಂಗ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಾಜಪ್ಪ ದಳವಾಯಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿರಾಯಣ, ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಅಂಬರೀಶ್, ಜೆ.ಜಿ.ನಾಗರಾಜ್, ನಾವೆಂಕಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260417-18-1663721342</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>