‘ಸಾಧಕರ ನೆನಪುಗಳೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಪ್ರೇರಣೆ’

ಕೋಲಾರ: ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಲು ಜಿ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರಂಥ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಅವರ ಆದರ್ಶ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಪತ್ರಕರ್ತರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಸಭಾಪತಿ ವಿ.ಆರ್.ಸುದರ್ಶನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ನಗರದ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜಿ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸದ ಸ್ಮರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಾಧಕರ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಬಾರದು. ಇಂಥ ಸಾಧಕರ ನೆನಪಿನಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಾಧಕ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ, ಪ್ರೇರಣೆ, ಸ್ಫೂರ್ತಿ ದೊರಕುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಕರ್ತ ಬಿ.ವಿ.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅಪಾರ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಮನಸಾಕ್ಷಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಂದೂ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಕಾಶಕಿ ವಾಣಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾವ್, 'ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವುದು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹಣತೆ ಬೆಳಗಿದಂತೆ. ಅವರು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು' ಎಂದರು. </p>.<p>ಪತ್ರಕರ್ತ ಬಿ.ವಿ.ಗೋಪಿನಾಥ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಜಿಲ್ಲಾ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಮೂಲ ಸ್ಥಾಪಕ ಜಿ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಸಾಕ್ಷಿಪ್ರಜ್ಞೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಎಂ.ವಿ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಕಾಂತ್ರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾದರು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದ ಪಿಚ್ಚಳ್ಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ತುಂಬಿದರು. ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಮಚಂದ್ರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಶೋಕ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಜಿ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಲಕೋಟೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಜಗನ್ನಾಥ ಮಣಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಪುತ್ರ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್, ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಅ.ನಾ.ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾವ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಕೆ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎಸ್.ಗಣೇಶ್, ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ವಿ.ಮುನಿರಾಜು, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಪತ್ರಕರ್ತ ವಿಶ್ವಕುಂದಾಪುರ, ಅ.ಕೃ.ಸೋಮಶೇಖರ್, ಅಂಚೆ ಅಶ್ವಥ್, ಕೆ.ವಿ.ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>