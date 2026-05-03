ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ

ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಚುನಾವಣೆಯು ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಒಟ್ಟು 28 ನಾಮಪತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಇಬ್ಬರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಾಮಪತ್ರ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಒಟ್ಟು 26 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದರು.</p>.<p>ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಟ್ಟು 13 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ನಡೆದ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 13 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ 9 ಪುರುಷರು ಮತ್ತು 4 ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಡೆಪ್ಪ ಬಣ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಪುರುಷರ 9 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ 7 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಈ ಬಣ, ಮಹಿಳಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಯಾದ ಎಲ್ಲ 4 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲೂ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮೆರೆದಿದೆ. ಉಳಿದ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳು ಮಾತ್ರ ವಿರೋಧಿ ಪಕ್ಷದ ಪಾಲಾಗಿವೆ. ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಿ.ಆರ್.ಪಿ ನಾಗರಾಜ್ ವಿರೋಧಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಜೇತ ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು: ರೆಡ್ಡೆಪ್ಪ, ಭಯ್ಯಾರೆಡ್ಡಿ, ರಘುನಾಥರೆಡ್ಡಿ, ಶಿವಣ್ಣ, ವೇಣುಗೋಪಾಲ, ವೆಂಕಟರಾಮರೆಡ್ಡಿ, ವೇಣುಗೋಪಾಲರೆಡ್ಡಿ.</p>.<p>ವಿಜೇತ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು: ಅನುರಾಧ, ಅನಿತಾ, ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ, ತನುಜ. ಈ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆ ಕೇವಲ ಸಂಘಟನಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕವಾಗಿಸಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>