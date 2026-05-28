ಸುಗಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲಾಪೂರ್ವ ಮೇಳ

ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಗಟೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಶಾಲಾಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಮೇಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬುಧವಾರ ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪ್ರಥಮ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮಗುವಿನ ಬೌದ್ಧಿಕ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಶಾಲಾ ಪೂರ್ವ ವಯಸ್ಸು ಬುನಾದಿ ಇದ್ದಂತೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡದೆ, ಆಟದ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಬೇಕು. ಆಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಯಿಯೇ ಮಗುವಿನ ಮೊದಲ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತಾಯಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 15 ನಿಮಿಷ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯಬೇಕು. ಆಟದ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉತ್ತೇಜಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಚ್.ಎಸ್. ರುದ್ರೇಶಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮೇಳದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿದೆ. ಬಣ್ಣಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ, ಒಗಟು ಬಿಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಣಿ ಪೋಣಿಸುವಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಕ್ಕಳ ತಾರ್ಕಿಕ ಚಿಂತನೆ ಹಾಗೂ ಹಸ್ತ-ನೇತ್ರಗಳ ಸಮನ್ವಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರಥಮ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಶಿವಮೂರ್ತಿ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ ಎ. ಮಂಜುನಾಥ್, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಂದಿರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>