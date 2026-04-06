ಸುಂದರಪಾಳ್ಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಂದನೆ

ಬೇತಮಂಗಲ: ಸುಂದರಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಗುರುವಂದನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮಿಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>1998-99ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಸಿದ ಗುರುಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾದಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಿಸಿರು. ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭೇಟಿಯಾದ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಗೋಪಿನಾಥ್, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಚನ್ನೇಗೌಡ, ನಾಗರಾಜ್, ಈಶ್ವರಪ್ಪ, ರಘುಪತಿ ರೆಡ್ಡಿ, ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್, ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಜಗದೀಶ್, ಕೇಶವ ರೆಡ್ಡಿ, ಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ವಿವೇಕಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ, ಚಂದ್ರ ಮೋಹನ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಭಾಸ್ಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಉಮಾ ಶಂಕರ್, ಶ್ರೀರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>