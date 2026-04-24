‘ನರ್ಸಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರಿವು ಪಡೆಯಿರಿ’

ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಸೂತಿ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪ್ರಸವ ಮತ್ತು ಪ್ರಸೂತಿ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞೆ ಡಾ. ಶೃತಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಶಾಲೆ ವತಿಯಿಂದ ಗುರುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಸೂತಿ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರ, ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನ ಆರೈಕೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಸವದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಅವದಧಿಯ ಕ್ರಮಗಳು ಒಂದು ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಸೂತಿ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ನವಜಾತ ಶಿಸುವಿನ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕಾರ್ಯಗಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವುದು ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷಕರ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದಿನ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಡಾ.ಭವ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರಸೂತಿ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ತಳಹದಿಯಾಗಿದೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ತಮಗೆ ತರಗತಿ ಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕೌಶಲ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಾರ್ಯಗಾರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಾವಸ್ತೆಯ ಆರೈಕೆ ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನ ತುರ್ತುನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕರಣ ಆಧರಿತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್�ಿಸಲಾಗುವುದು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದನಂತರ ಮೊದಲ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಆರೈಕೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಮುಂದಿನ 70 ವರ್ಷದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ತಾಯಿಯ ಎದೆಗೆ ಮಗುವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ಕ್ಷಣ, ಮೊದಲ ಹನಿ ಹಾಲು, ಮಗುವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿರಿಸುವ ರೀತಿ ಇವೆಲ್ಲವು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಾದರೂ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಮಂತ್ರಗಳು ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಹೇಮೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ, ಜಾನ್ಮಾರ್ಷಲ್, ಪ್ರೊ.ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದರು. ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ನಸಿಂಗ್ ಶಾಲೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಸುಪ್ರೀಂಗ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ, ಹೋಲಿಕ್ರಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ನರ್ಸಿಂಗ್, ಕಾಮಗೆರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ, 115 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>