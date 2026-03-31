ಜವಾಹರ್ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ: ಸನ್ಮಾನ

ಕಂಪ್ಲಿ: ಇಲ್ಲಿಯ ಯಲ್ಲಮ್ಮಕ್ಯಾಂಪ್ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ನವೋದಯ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಜವಾಹರ್ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಜೀನಿಯಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 900ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಾನಹೊಸಳ್ಳಿಯ ಭುವನಚಂದ್ರ ಕರಿಬಸಣ್ಣ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ (₹15 ಸಾವಿರ), ಸಿರಿಗೇರಿಯ ವಿ. ಚರಣ್ ಅಂಜಿನಮ್ಮ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ (₹10 ಸಾವಿರ), ಹೊಸಪೇಟೆಯ ನಿಖಿಲ್ ವಾಲೀಕಾರ ಶರಣಪ್ಪ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ (₹5 ಸಾವಿರ) ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನವೋದಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಘಟಕರು ಸೈಕಲ್ ನೀಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೈ. ಮುತ್ತಣ್ಣ ನಂದ್ಯಾಳ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಮೇಶ್ ಎನ್. ಶಿವಪುರ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಉಮಾದೇವಿ, ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ವೀರೇಶ ಸಂಗನಾಳ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>