ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ

ಕೋಣಂದೂರು: 'ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಶೋಷಿತರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್' ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕ ಉಮೇಶ್ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಕೆ.ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ ಹಾವೇರಿ ಮೂಲದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜನ್ಮದಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಸಿ.ಕೆ.ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸಿ, ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೂವಿನ ಹಾರ ಹಾಕಿ, ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಮಿಕರೆಲ್ಲಾ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಶಾಲು ಧರಿಸಿ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಮಿಕರ ತಂಡದ ಮುಖಂಡ ಬಿ.ವಿ.ಸಂತೋಷ್, ಕಾರ್ಮಿಕರಾದ ಗುರುನಾಥ್, ಬಸವರಾಜ, ಚೌಡಪ್ಪ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಅನಿಲ, ನೀಲಮ್ಮ, ಮಹಾದೇವಮ್ಮ, ಗಂಗಮ್ಮ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ದೇವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪೂರ್ಣೇಶ್, ಶಾಮಣ್ಣ, ಹೊಸಕೊಪ್ಪ ಶಿವು, ರಾಘು ಕಂಠಿ, ಎಚ್.ಸಿ.ದಿವಾಕರ್ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260415-42-127513027</p>