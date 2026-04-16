ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಉತ್ಸವ: ಕೊಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ

ಕೊಪ್ಪ: ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಬಾಪೂಜಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ 'ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಉತ್ಸವ-2026' ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಡೆದ ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಟ್ಟದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ, ಬಾಳಗಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್, ಆಶಾ ಬಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ, ಸಮೂಹ ಗಾಯನ (ಭಾರತೀಯ) ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನ, ರಾಶಿ, ಶ್ರೀರಕ್ಷಾ ಎನ್., ಹೇಮಂತ್ ಎಸ್., ತಾರಾದೇವಿ ಎಸ್.ಕೆ., ದರ್ಶನ್ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ ಸಂಚಾಲಕ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿಸೋಜ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಬಹುಮಾನ ಗಳಿಸಿದ ಸಮೂಹ ಗಾಯನಕ್ಕೆ ಕೀ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ನೋಹನ್ ಡಿಸೋಜ, ಗಿಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಐನಿಶ್ ಮತ್ತು ತಮಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳಗಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಹರ್ಷಿತ್ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>