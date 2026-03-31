ಭಗತಸಿಂಗ್‌ ಹುತಾತ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ

ಕೊಪ್ಪಳ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೆಳ್ಳಿಕೇರಿ ಮತ್ತು ಹಿರೇಕಾಸನಕಂಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಭಗತಸಿಂಗ್ ಅವರ ಹುತಾತ್ಮ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಉಳಿಸಿ ಆಂದೋಲನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಹಾಗೂ ಎಐಡಿವೈಒ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶರಣು ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತನಾಡಿ 'ಕೆಪಿಎಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನೀತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಂತೆ ನಿಂತಿರುವ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೋರಾಟದ ಧ್ವನಿ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿರೋಧದ ಕಿಚ್ಚು ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಆಳಗೊಳಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಕೆಪಿಎಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನೀತಿ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ತನಕ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಲಪಡಿಸುವವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮೆಳ್ಳಿಕೇರಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಉಳಿಸಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವನಗೌಡ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಕೆಳಗಮನಿ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಧರ ಗೋಡೆಕರ, ಮಾರುತಿ ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ, ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ, ಮುತ್ತನಗೌಡ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಮ್ಯಾಗಳಮನಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>