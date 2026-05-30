ಡಾ. ಸೌಮ್ಯಾಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ

ಕೊಪ್ಪಳ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುನಿರಾಬಾದ್ನ ಡಾ. ಸೌಮ್ಯಾ ಬಿ.ಎಂ. ಅವರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಂಕಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನವದೆಹಲಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎನ್ಬಿಇಎಂಎಸ್ 23ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವ ಜೆ.ಪಿ. ನಡ್ಡಾ ಅವರು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ (ಎನ್ಬಿಇಎಂಎಸ್) ನಡೆಸಿದ ಡಾ ಎನ್ಬಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಂಕೊಲಾಜಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರೋಚ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಸಹ ಲಭಿಸಿತ್ತು. ಸೌಮ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಂಕಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕನ್ಟಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಟಿ.ಬಿ. ಡ್ಯಾಂನಲ್ಲಿ ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಯುಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕಿಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ಜನರಲ್ ಮೆಡಿಷನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಂ.ಡಿ. ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಬಸವರಾಜ ಭೂಸನೂರಮಠ–ಶ್ರುತಿ ಭೂಸನೂರಮಠ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರಿ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>