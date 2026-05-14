‘ಜನಪದರ ಬದುಕಿನ ರೀತಿ ಮಾದರಿಯಾಗಲಿ’

ಕುಷ್ಟಗಿ: ನೋವು ನಲಿವುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರುಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಸಮನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅನುಭವಿಸಿರುವುದು ಅವುಗಳನ್ನು ಜನಪದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬದುಕನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಅಂದಿನ ಜನರ ರೀತಿ ಈಗಿನ ಪೀಳಿಗೆಯವರಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣುವಂತಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ ಹಿರೇಗೌಡರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಜನಜಾಗೃತಿ ಕಲಾರಂಗ ಹಾಗೂ ಬಿಜಿಎಸ್ ಅರೆವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ವತಿಯಿಂದ ನೆಲಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜನಪದ ಕಲಾಪ್ರಕಾರಗಳ ಪರಂಪರೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಗೀಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಅವರಲ್ಲಿನ ಸಹಜ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಮನೋಭಾವ ಕುಂದುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಮಾಹಿತಿ ಯಾವುದೇ ಮೂಲದಿಂದ ಬಂದರೂ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅನ್ಯ ವಿಷಯಗಳ ಭ್ರಾಂತಿಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಬದುಕಿನ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಆನಂದಿಸಬೇಕು. ಯುವಜನತೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಜನಪದಲ್ಲಿನ ಲಾವಣಿ, ಗೀಗೀಪದ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದ ಜನಪದ ಶಿಕ್ಷಕ, ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯ ಜೀವನಸಾಬ್ ವಾಲೀಕಾರ, 'ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಾಷೆಯ ನೆಲಗಟ್ಟು ಭದ್ರವಾಗಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕುಟ್ಟುವ, ಬೀಸುವ, ಕೋಲಾಟ ಪದಗಳು, ಲಾವಣಿ, ಸೋಬಾನೆ ಹಾಡು ಇವುಗಳ ಮೂಲ ದಾಟಿ ಮತ್ತು ಶೈಲಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜನಜಾಗೃತಿ ಕಲಾರಂಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರಣಪ್ಪ ವಡಿಗೇರಿ ಇತರರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬಿ.ಜಿ.ಎಸ್ ಅರೆವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀಶೈಲ ವಾದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ನಂತರ ನಡೆದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಾವಲಸಾಬ ಅತ್ತಾರ, ಮುದಕವ್ವ ಗಂಜ್ಯಾಳ, ನಿಂಗಪ್ಪ ಸೊಲ್ಲಾಪೂರ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರು ಲಾವಣಿ, ಗೀಗೀ ಪದ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು. ನಾಗರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಳಮ್ಮ ಯಲಬರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಂಗಡಿಗರು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪದ, ಶರಣಪ್ಪ ಬನ್ನಿಗೋಳ ಹಾಗೂ ಬಸವರಾಜ ಗಂಗನಾಳ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರಿಂದ ಬಯಲಾಟದ ಪದಗಳು ಜನಮನ ರಂಜಿಸಿದವು. ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಕಿರಣ ಬಡಿಗೇರ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಕಲಾವಿದ ಚನ್ನಪ್ಪ ಭಾವಿಮನಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಅನಿಲಕುಮಾರ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>