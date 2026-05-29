‘ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ಸು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ’

ಗಂಗಾವತಿ: 'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಸ್ತು, ಸಂಯಮ, ತಾಳ್ಮೆಯಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾರೂ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ, ಅವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಬುತ್ತಿ' ಎಂದು ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯ ಕೆ.ಚನ್ನಬಸವ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಎಸ್ ಉಚಿತ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ನ 19ನೇ ವರ್ಷದ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಗೀಳು ಬಿಟ್ಟು, ಓದಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಶ್ರೀಮಠ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ, ಮತ ಪಂಥಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗಗಳ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಉಚಿತ ಅನ್ನದಾಸೋಹ, ಜ್ಞಾನದಾಸೋಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಗಂಗಾವತಿಯ ಏಕೈಕಮಠ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಠ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ರಾಚಪ್ಪ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬೇಸಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪಾಠ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಳಗದ ಕಾರ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಅಭಿನಂದನೀಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಚಾಲಕ ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪೂಲಭಾವಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. 10ನೇ ತರಗತಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 95ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಶ್ರೀ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಠದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ನೋಟ್ಬುಕ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ನೂತನ ಸದಸ್ಯ ಅಯ್ಯನಗೌಡ ಕಕ್ಕರಗೋಳ, ಉಚಿತವಾಗಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಶಿಕ್ಷಕ ರಘುನಂದನ್, ಮಹೇಶ, ಉಮೇಶ ಹಣವಾಳ, ಶರಣೆಗೌಡ ಪೊಲೀಸ ಪಾಟೀಲ, ಉಲ್ಲಾಸ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಸಹಾಯಕ ಅರುಣ್, ಉದಯ್, ಪುನೀತ ಹಿರೇಮಠ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>