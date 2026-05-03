‘ಗುರುಕುಲ’ದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಲಿದೆ ಗವಿಮಠದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬೆಳಕು

ಪ್ರಮೋದ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಕೊಪ್ಪಳ: ತಮ್ಮ ಜೋಳಿಗೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಪೈಸೆಯನ್ನೂ ನಾಡಿನ ಮಕ್ಕಳ ಅನ್ನ, ಅಕ್ಷರ, ಅರಿವು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ದಾಸೋಹಕ್ಕಾಗಿ ಉಣಬಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೊಪ್ಪಳದ ಗವಿಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಮಠ ಈಗ ಬಡಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಸಿವು ನೀಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇರಿಸಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಹೊಸ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಅಭಿನವ ಗವಿಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಾವೇ ಹಿಂದೆ ಘೋಷಿಸಿದಂತೆ ಅವರ ಕನಸಿನ ಕೂಸು ಗವಿಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಗುರುಕುಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಪದವಿಪೂರ್ವ ವಸತಿ ಕಾಲೇಜು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಳೂರು-ಕಾಟ್ರಳ್ಳಿ ಬಳಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ನಗರದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಗವಿಮಠದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಅನ್ನ, ಅಕ್ಷರ ಹಾಗೂ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಬದುಕು ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವ ಗವಿಮಠ ಈಗ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. 1951ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಉಚಿತ ವಸತಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಐದು ಸಾವಿರ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಯಾದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಬಡತನ, ಬಸ್ ಸೌಕರ್ಯದ ಅನಾನುಕೂಲ, ನೀಟ್, ಸಿಇಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ತರಬೇತಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಶುಲ್ಕ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಆಗಬಾರದು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಕೇಂದ್ರದಿಂದ 11 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಕೋಳೂರು-ಕಾಟ್ರಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ 48 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 1500 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗಾಗಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ₹60 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 600 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ವಸತಿ ಲಭಿಸಲಿದೆ.

ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕೊಠಡಿ, ಸಭಾಂಗಣ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ಗಣಕಯಂತ್ರದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು, ಒಳಾಂಗಣ ಹಾಗೂ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಓದಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿರುವ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, 42 ಸಾವಿರ ಚದುರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಅಂತಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಕೊಠಡಿಗಳು ಇರುವ 24 ಡಾರ್ಮಿಟರಿಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ಕೊಠಡಿ, ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ 1600 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವಿಸಲು ಇರುವ ದಾಸೋಹ ಭವನ, ರೊಟ್ಟಿ, ಚಪಾತಿ ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರಗಳು ಇವೆ. ಆರು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ವಾಲಿಬಾಲ್, ಫುಟ್ಬಾಲ್, ಯೋಗಭ್ಯಾಸ ತರಬೇತಿ, ಜಪಾನ್ನ ಮಿಯುವಾಕಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 22 ಸಾವಿರ ಸಸಿಗಳ ತೋಟವಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ