ಪ್ರಮೋದ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಕೊಪ್ಪಳ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಲವರ್ಧನೆಯ ಆಶಯದಿಂದ 13 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರಂಭವಾದ ಕೊಪ್ಪಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ (ಕಿಮ್ಸ್) ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಹಾಗೂ ಎಂಡಿ/ಎಂಎಸ್ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಬಾರಿಯೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 50 ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಹಾಗೂ 20 ಎಂಡಿ/ಎಂಎಸ್ ಸೀಟುಗಳ ಕಿಮ್ಸ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸ್ ಕಲಿಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಸೆಗೆ ಬಲ ಬರಲಿದೆ. ಇದೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 1,122 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೀಟು ಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೀಟುಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯವು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ವೈದ್ಯ ಕೀಯ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳವೂ ಒಂದಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾದ ಒಟ್ಟು ಸೀಟುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ₹1,090 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ₹646.80 ಕೋಟಿ ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಶರಣ ಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಇಲ್ಲಿನ ಕಿಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 150 ಸರ್ಕಾರಿ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಸೀಟುಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಈಗಿನ 50 ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 200 ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಸೀಟುಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಎಂಡಿ/ಎಂಎಸ್ನ 64 ಸೀಟುಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದ್ದು, ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ 20 ಸೀಟುಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಸೀಟುಗಳು ಸಂಖ್ಯೆ ಒಟ್ಟು 84ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನುಕೂಲ: ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 50 ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ಕಿಮ್ಸ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಬರುವುದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಕೇಂದ್ರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ. ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರ, ಅರವಳಿಕೆ, ಜೀವರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಮುದಾಯ ಔಷಧ ವಿಭಾಗ, ಡರ್ಮಟಾಲಜಿ, ದಂತ, ಜನರಲ್ ಸರ್ಜನ್, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ, ನೇತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ, ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ಸ್, ಶರೀರಶಾಸ್ತ್ರ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳು ಇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಭಾಗಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ ಹೊಸ ಸೀಟುಗಳು ಅನುಕೂಲ ಒದಗಿಸಲಿವೆ.

'ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೀಟುಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಸಾದ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಕಿಮ್ಸ್ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ