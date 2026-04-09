ಶಾಯರಿಕಾರರ ಜತೆ ಸಂವಾದ, ಉಪನ್ಯಾಸ

ಕೊಪ್ಪಳ: 'ಕನ್ನಡ ಸಾರಸ್ವತ ಲೋಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ತಂದಿರುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಶಾಯಿರಿಗಳು. ಶಾಯಿರಿಯನ್ನು ಓದಿಯೇ ಸವಿಯಬೇಕು' ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕ, ಸಾಹಿತಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ಹಾದಿಮನಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಗವಿಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದಿಂದ ನಡೆದ ಶಾಯರಿಕಾರರ ಜತೆ ಸಂವಾದ ಹಾಗೂ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು 'ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಸಾಧನವೇ ಶಾಯರಿ. ಶಾಯರ್ ಎಂದರೆ ಕವಿ, ಶಾಯರಿ ಎಂದರೆ ಕವಿತೆ. ನವೋದಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಶಾಯಿರಿಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ವೈಶಿಷ್ಟತೆಗಳಾಗಿವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಪ್ರೊ. ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಬಿಳಿಯಲೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮುದಗೂಳಿಸುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶಾಹಿರಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ನಾಗರಾಜ ದಂಡೋತಿ, ಹೇಮಲತಾ, ಪ್ರವೀಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>