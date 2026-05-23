‘ಜಾಗತಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾವಣೆ’

<p>ಕನಕಗಿರಿ: ‘ಸಂಶೋಧನಾ ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುತ್ತಿವೆ’ ಎಂದು ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ. ಎಸ್.ವಿ. ಡಾಣಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಪಂಪಣ್ಣ ಶರಣಪ್ಪ ಗುಗ್ಗಳಶೆಟ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಭರವಸೆ ಕೋಶ(ಐಕ್ಯೂಎಸಿ) ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಒಂದು ದಿನದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಸಮಾರೋಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಆಧುನಿಕ, ಡೇಟಾ-ಆಧಾರಿತ ವಿಧಾನಗಳತ್ತ ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಮುಖ ಮಾಡಿದೆ. ಹಿಂದೆ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾಹಿತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಇಂದು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ(ಎಐ) ಪರಿಕರಗಳು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಮೊದಲು ಸಂಶೋಧಕರು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಆಧಾರದ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ವಿವರಣೆಗಳ ಆಧಾರದ ಗುಣಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸುವ ‘ಮಿಶ್ರ ವಿಧಾನ’ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಆಯೋಜನೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಸಮರ್ಥ ಸಂಶೋಧಕನನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾವಿಷಯಕ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯ ಅಭಿಷೇಕ್ ಡಿ.ಎಂ. ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಸಂಶೋಧನಾ ಮನೋಭಾವ, ದಕ್ಷತೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ, ಚುರುಕುತನ, ವಾಸ್ತವ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇರುವವನು ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬ ನಿಜವಾದ ಸಂಶೋಧಕನಾಗಬಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಬ ಪದನಾಮ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ ಬೇಕು. ಸಂಶೋಧನೆಯು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗುವ ಬದಲಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಂಶೋಧಕನಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಮಾನವ ಕುಲದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶ ಸಂಶೋಧನೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಬಜರಂಗ ಬಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಸಂಶೋ ಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅಡೆತಡೆ, ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಅವು ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ, ಧೃತಿಗೆಡದೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವ ಧೀಮಂತ ಶಕ್ತಿ ಸಂಶೋಧಕನಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ‘ಸಂಶೋಧನಾ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ’ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ 2ನೇ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಾಣಿಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಪ್ರೊ. ಜಿಲಾನ ಭಾಷಾ ವಿ. ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಸರ್ವಮಂಗಳಮ್ಮ ಟಿ.ಆರ್. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ವೀರೇಶ ಕೆಂಗಲ್ ವರದಿ ವಾಚಿಸಿದರು. ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ರಕ್ಷಿತ್ ಎ., ಲಲಿತಾ ಎನ್.ಕೆ., ನಫೀಸ್ ಬಾನು, ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಅಮರೇಶ ವಿ. ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಬಾಲಪ್ಪ ಕುರಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260523-35-1539586070</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>