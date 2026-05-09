ಕೋಟ: ಸಂಗೀತ ಲಹರಿ ಸಂಗೀತ ಶಿಬಿರ ಸಮಾರೋಪ

ಬ್ರಹ್ಮಾವರ: ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಭಾಗ್ಯೇಶ್ವರಿ ಜಿ. ಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಕೋಟದ ಛಾಯಾ ತರಂಗಿಣಿ ಸಂಗೀತ ಶಾಲೆಯ ವತಿಯಿಂದ 3 ದಿನಗಳ ನಾದ ಸಂಗೀತ ಲಹರಿ ಬೇಸಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಶಿಬಿರ ಕೋಟದ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಉಡುಪಿಯ ವಿದ್ವಾನ್ ಮಧೂರು ಪಿ. ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಕೋಟ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಗೀತಾ ಎ. ಕುಂದರ್, ಖಜಾಂಚಿ ಸುಶೀಲಾ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.</p>.<p>2ನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಪುರದ ಕೃಷಿಕ ರಂಗನಾಥ ಉಡುಪ ವಹಿಸಿದ್ದರು. </p>.<p>ಮಣಿಪಾಲದ ವಿದುಷಿ ಉಷಾ ಹೆಬ್ಬಾರ್, ಕೋಟೇಶ್ವರದ ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸುಧಾ ರಾಜಗೋಪಾಲ, ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಾದ ಪಲ್ಲವಿ ಕೆದ್ಲಾಯ, ಆಶಾ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅವರು ಶಿಬಿರದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಭಕ್ತಿಗೀತೆ, ಭಾವಗೀತೆ, ಶಿಶು ಗೀತೆ, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ, ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗುರುವಾರ ಶಿಬಿರದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು. ಸಂಗೀತ ಕಲಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮನರಂಜನಾ ಆಟಗಳನ್ನೂ ಏರ್ಪಡಿಸಿ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಜಿ. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಯ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಸ್ಮಿತಾ ರಾವ್, ಜ್ಯೋತಿ ಕೆದ್ಲಾಯ, ಸಂಧ್ಯಾ ಪೈ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>