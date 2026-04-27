ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ಸಹಕಾರಿ

ಕೊಟ್ಟೂರು: 'ಪುಸ್ತಕ ಓದುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನಾ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುವುದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಗುಡ್ಲಾನೂರ್ ಹೇಳಿದರು.

'ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಹಲವು ತಲೆಮಾರುಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.

'ವಿಶ್ವ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಕೃತಿ ಸ್ವಾಮ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ, ಪುಸ್ತಕ ಉದ್ಯಮದ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಕೊಂಡಿಗಳಾದ ಪ್ರಕಾಶಕರು, ಪುಸ್ತಕ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಙಾನ ಜಗತ್ತಿನ ನಡುವೆಯೂ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರುವ ದಿನ ಇದಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.

ಎಸ್.ಎಂ.ರವೀಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಲು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನರ್ಜಾನೆ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಗೀತಾ ನಾಗರಾಜ್, ಜಿ.ಮಂಜುನಾಥ್, ವೈ.ಎಂ.ವಿಜಯಕುಮಾರ್,ಬಾರಿ ಮಹಂತೇಶ್, ಬಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಈಶಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಓದುಗರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260427-25-601908303