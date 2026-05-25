‘ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ’

ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ: ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರನ್ನು ಬಳಗ ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಕಾರ್ಯ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಡಿ.ನಟರಾಜ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸೃಜನ ಲೇಖಕರು ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರ ಬಳಗ ಭಾನುವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸೃಜನ ಸದ್ಭಾವನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಜೀವಾ ಆರ್ಥೋಕೇರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಕೆ.ಆರ್.ಗೌತಮ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಹುತೇಕ ನಕರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದು ನಮಗೆ ಬೇಗ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ವಿವೇಕದಿಂದ ದೊಡ್ಡವರಾಗಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>' ಬೇರೆಯವರು ನೀಡಿದ ಈ ಜೀವನವು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು. ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗಾಗಿ ಬದುಕಿ ನಿಜವಾದ ಜೀವನದ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜಾತಿ, ಪಕ್ಷದವನು ಏನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸದೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಬೇರೆ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಪಕ್ಷದವ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಬಿ.ಜೆ.ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಒ ಎ.ಎನ್.ರವಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎಸ್.ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್, ಮೆಗ್ನಾಟಾಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಕೆ.ಎ.ಮಹೇಶ್, ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾ.ಸುರೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಕರ್ತ ಕೆ.ಟಿ.ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಹೇಮಾಲತಾ, ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕ ರವಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನೇತ್ರ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಟಿ.ಎಸ್.ದೀಪ್ತಿ, ಪಿಡಿಒ ಟಿ.ಎಸ್.ಚಿದಾನಂದ, ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಬಿ.ಇಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಸ್.ಕಿರಣ್, ಈಜುಗಾರ ಎನ್.ಪ್ರಸಾದ್ ಸೇರಿದಂತೆ 32 ಮಂದಿ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸೃಜನ ಸದ್ಭಾವನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ.ಎನ್.ದಯಾನಂದ, ಡಾ.ಜನಾರ್ದನ್ ಭಟ್, ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಸಿ.ಡಿ.ಪರಶುರಾಮ್,ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಮಾಲೀಕ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಿಮ್ಮಶೆಟ್ಟಿ, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ, ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ.ಆರ್.ವಿಶ್ವನಾಥಶೆಟ್ಟಿ, ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಕೃಷ್ಣ, ಅಶೋಕ್, ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತಿ ಹೆಗ್ಗಂದೂರು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260525-38-120135273</p>