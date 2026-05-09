ಬಿ.ಇಡಿ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸಮುದಾಯ ಜೀವನ ಶಿಬಿರ

ಕೆ ಆರ್.ಪೇಟೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾರ್ಗೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಎಂ.ಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಿ.ಇಡಿ ಕಾಲೇಜು ವತಿಯಿಂದ ಸಮುದಾಯ ಜೀವನ ಶಿಬಿರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮಭಾರತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಚ್.ಎಸ್.ಕೃಷ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಬದುಕು ಬವಣೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಂದಿರುವದರಿಂದ ಸಮುದಾಯದದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಅವರ ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಎಚ್.ಟಿ.ಲೋಕಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಪಿ.ಸುರೇಶ್, ಸಹಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಕೆ.ಮಹಾಲಿಂಗು. ಎಂ.ವಿ.ಸುರೇಶ್, ಎಸ್.ಮಹಾದೇವು, ಸ್ವಾಮಿ, ಎಂ. ಕೆ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಶಿಬಿರದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಎಸ್.ಎಸ್.ರುದ್ರೇಶ್ ಇದ್ದರು. ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳು ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260509-40-66285552