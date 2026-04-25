ರೈತ ಯುವಕರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡಿ: ಚಂದ್ರಶೇಖರ್

ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ: ಯುವಕರು ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು. ಕಲಿತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ರೈತರ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಹಿಡಿಯಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕೆ.ಬಿ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಚೌಡಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಾರ್ಷಿಕ ವಿಶೇಷ ಶ್ರಮದಾನ ಶಿಬಿರದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ನೂರಾರು ರೈತರ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಣ್ಣು ಸಿಗದೆ ಹತಾಶರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಣ್ಣು ಹೆತ್ತವರು ಯೋಗ್ಯರಾದ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಣ್ಣುಕೊಟ್ಟು ಅವರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು.</p>.<p>ಮನ್ಮುಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾಲು ರವಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಠಿಣ ದುಡಿಮೆಗೆ ಇಂದಿನ ಯುವಪೀಳಿಗೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಸು ಕಟ್ಟುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಗಣಿ ಬಾಚುವವರಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾವಂತ ಯುವಕರು ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೂಜಾಡುವುದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಂಧೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ವಿ.ವಿ ಜಗದೀಶ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ.ಸಾಪ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಕೆ.ಹರಿಚರಣತಿಲಕ್ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು. ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಪ್ರೊ.ಜಯಕೀರ್ತಿ, ಉಮೇಶ್, ಆನಂದ, ಎಲ್.ಎನ್.ಶೋಭಾ, ಗ್ರಾಮ ಮುಖಂಡರಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ರುದ್ರಪ್ಪ, ಸಿ.ಎನ್.ದೇವರಾಜು, ಸಿ.ಸಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್, ರವಿ, ಲೋಕೇಶ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>