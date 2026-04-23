ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೀರು, ಆಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಶ್ರೀಧರ ಗೌಡರ

ಕೂಡಲಸಂಗಮ: ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಉಪಕರಣಾಗಾರ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ (ಡಿಟಿಡಿಎಂ) ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಶಿವಕುಮಾರ ಕಂಚ್ಯಾಣಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸುವ ಕಾಯಕ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನಿರುಪಯುಕ್ತವಾದ ಬಾಟಲಿ, ತೆಂಗಿನಚಿಪ್ಪು, ಡಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು, ಆಹಾರವಿಟ್ಟು ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿನ 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮರಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ, ಮಾನವೀಯತೆ ಮರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಕೃಷ್ಣಾ, ರಾಹುಲ್, ದೇವರಡ್ಡಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಸಾಹಿಲ್ ಅವರು ಡಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಡಬ್ಬಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.

'ಪ್ರತಿದಿನ ಹಲವಾರು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವ ನೀರು ಕುಡಿದು, ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಸಂಜೆ ಡಬ್ಬಕ್ಕೆ ನೀರು, ಆಹಾರ ಹಾಕಲು ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಂದುಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಶಿವಕುಮಾರ ಕಂಚ್ಯಾಣಿ ಹೇಳಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260423-19-1641131959