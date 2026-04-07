‘ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದುಶ್ಚಟದಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಿ’

ಕುಕನೂರು: 'ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದುಶ್ಚಟಗಳ ದಾಸರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿ ಸುಸಂಸ್ಕೃತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಪಿಎಸ್ಐ ಎಸ್.ಪಿ ನಾಯಕ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಕ್ಕಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಿವಾಸಿಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಅಂಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೀಳದೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಪಾಲಕರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಬೇಕು, ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ನನ್ನ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಜೂಜಾಟ, ಸಮಾಜ ಘಾತುಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆದರೆ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೇ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಂಟೆ, ತಕರಾರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬರದೇ ನಾಯಕ, ಕಾರಭಾರಿ ಮತ್ತು ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಸೌಹಾರ್ದದ ಜೀವನ ನಡೆಸಿ' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸುರೇಶ್ ಬೊಳುಟಗಿ, ಚಂದ್ರು ಬಾನಾಪುರ್ ಯಮನೂರಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಬಸವಂತಪ್ಪ ನಾಯಕ, ಮೇಘರಾಜ ಬಳಿಗೇರಿ, ಹಂಪಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಪರಸಪ್ಪ ಕಾರಭಾರಿ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕಾರಭಾರಿ, ವಿಶ್ವನಾಥ ರತನ್, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಳಗೇರಿ, ಪ್ರಭು ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಶೀನಪ್ಪ ಇಟಗಿ, ಶರಣಪ್ಪ ಚಿಕೆನಕೊಪ್ಪ, ಚನ್ನಪ್ಪ ಹೊನ್ನುಂಚಿ, ವಾಲಪ್ಪ ತಲ್ಲೂರು,ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬಳಗೇರಿ, ನಾಗರಾಜ ಭಾನಾಪುರ,ಚೇತನ ಬಳಗೇರಿ, ಮಹೇಶ ಕಾರಭಾರಿ, ಹನಮಂತ ಚವ್ಹಾಣ, ಕುಮಾರ ಬಳಗೇರಿ, ಶಿವು ಮಾರನಾಳ, ಸೋಮಪ್ಪ ಕಾರಭಾರಿ, ರತ್ನಪ್ಪ ಹೊನ್ನುಂಚಿ, ಸೋಮಪ್ಪ ಚಿಕೆನಕೊಪ್ಪ, ವೆಂಕಟೇಶ ರಾಟಿಮನಿ, ತಿರುಪತಿ ಕಾರಭಾರಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>