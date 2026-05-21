ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಹೊಂದಿದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ: ಸನ್ಮಾನ

<p>ಕುಮಟಾ: ‘ನನ್ನ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆ' ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡುವಂತೆ ಓದುಗರು ಪುಸ್ತಕ ಪೋಷಿಸಿದರೆ, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳ ಮೂಲಕ 1 ಕೋಟಿ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಪುಸ್ತಕಗಳತ್ತ ಸೆಳೆಯುವುದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾನಸ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>`ಮನೆಗೊಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯ’ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧೆಡೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಹೊಂದಿದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಕಸಾಪ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೋಹಿದಾಸ ನಾಯಕ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>`ಓದುಗರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಅವರ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಗ್ರಹ ಗೌರವಿಸಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಓದಿನ ಪರಂಪರೆ ಮುಂದುವರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ `ಮನೆಗೊಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯ' ಎಂಬ ಹೊಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಹಿಂದೆ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿ ಮಾದರಿಯಾದ ಗಣ್ಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ `ಮನೆಗೊಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯ'ಕ್ಕೆ ತಲಾ ₹25 ಸಾವಿರ ಮೊತ್ತದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಗಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಿಕ್ಷಕಕರಾದ ರವೀಂದ್ರ ಭಟ್ಟ ಸೂರಿ, ಯೊಗೇಶ ಪಟಗಾರ, ಕವಿಗಳಾದ ಟಿ.ಜಿ. ಭಟ್ಟ ಹಾಸಣಗಿ, ಬೀರಣ್ಣ ನಾಯಕ, ಪತ್ರಕರ್ತ ಎಂ.ಜಿ. ನಾಯ್ಕ , ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೂರೂರಿನ ಜಟ್ಟಿ ಮುಕ್ರಿ ಅವರ ಮನೆಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ ಹಿಚಕಡ, ಡಿ.ಡಿ.ಭಟ್, ಪಿ.ಆರ್.ನಾಯ್ಕ, ಕ.ಸಾ.ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮೋದ ನಾಯ್ಕ, ಯಮುನಾ ಗಾಂವ್ಕರ್, ಎಚ್.ಎಸ್.ಗುನಗಾ, ಪುಟ್ಟು ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮಮತಾ ನಾಯ್ಕ , ಇತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಓದುಗರಾದ ವನಿತಾ ನಾಯ್ಕ, ಮಹಾದೇವಿ ಪಟಗಾರ, ಈಶ್ವರ ಮುಕ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾನಸ ಅವರು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260521-20-119439978</p>