`ಯಕ್ಷ ಕುಟೀರ’ ಯಕ್ಷಗಾನ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಕುಮಟಾ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಗಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಮೇಲಿನಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವ 'ಯಕ್ಷ ಕುಟೀರ' ಯಕ್ಷಗಾನ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದ ಮಾಧವ ಪಟಗಾರ ಈಚೆಗೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆಯ ಸರಿಯಾದ ತರಬೇತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಯುವ ಕಲಾವಿದರು ರಂಗಸ್ಥಳ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಂಪರಾಗತ ಕಲೆಯಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆಯತ್ತ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಸೂಕ್ತ ತರಬೇತಿ ಅಗತ್ಯ ಎಂದರು.</p>.<p>ತರಬೇತುದಾರ ಮಹೇಶ ಭಂಡಾರಿ, `ಊರಿನ ಯಕ್ಷ ಕುಟೀರ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಯುವ ಕಲಾವಿದರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದೆ ಉತ್ತಮ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ರೂಪಗೊಳ್ಳುವ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಪ್ರಮೋದ ಹೆಗಡೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪಟಗಾರ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಾದ ಗಿರೀಶ ಪಟಗಾರ, ವಿಷ್ಣು ಪಟಗಾರ, ಬೊಬ್ಬು ಪಟಗಾರ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 25 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಸಕ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತರಬೇತಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>