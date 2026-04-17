ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರದ ಸಮಾರೋಪ

ಕುಂದಗೋಳ: ಪಟ್ಟಣದ ಶಾರದಾ ಶಂಕರ ಆಚಾರ್ಯ ಮಠದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಬಾಲ ಭಾರತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸುಧಾ' ಬೇಸಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಶಿಬಿರದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭವು ಭಾನುವಾರ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು, ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪ್ರಧಾನ ಗುರು ಹನುಮಂತ ಭಟ್ ಜೋಶಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಿಬಿರದ ಸಮಗ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿನ ಶಿಸ್ತು, ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಅರಿವು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾದ ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರು ಶಿಬಿರದ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಹಾಯಕ ಗುರುವಾಗಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಜೋಶಿ ಅವರು ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಬೋಧಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>