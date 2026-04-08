ಅಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಸಮಾಜ ಛಿದ್ರ

ಕುಂದಾಪುರ: 'ಜಾತಿ, ವರ್ಣ, ಲಿಂಗ, ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮಾನತೆಗಳು ಸಮಾಜವನ್ನು ಛಿದ್ರ ಮಾಡಿವೆ' ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಲೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಸದ್ಭಾವನಾ ವೇದಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕನ್ಯಾನದ ನಮ್ಮಭೂಮಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ, ಮಂಗಳವಾರ ಹಟ್ಟಿಯಂಗಡಿ ಸಮೀಪದ ಕನ್ಯಾನದ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 'ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳಿಗೆ ಸೌಹಾರ್ದವೇ ಮೆಟ್ಟಿಲು' ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆದ 'ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಮತ್ತು ಸಂವಾದ'ದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಒಬ್ಬರು ಬದುಕಬೇಕಾದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಾಯಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಒಪ್ಪುವ ವಿಚಾರವಲ್ಲ. ಸಮಾಜ ಒಡೆಯುವ ದ್ವೇಷ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬರೆದ ಸಂವಿಧಾನ ನಮ್ಮದೇ ಕಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು, ಅನುಸರಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖದಿಂದ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ತತ್ವ ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಸದ್ಭಾವನಾ ವೇದಿಕೆಯ ಸಂಚಾಲಕ, ವಕೀಲ ಟಿ.ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕೋಮುವಾದಿ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ದ್ವೇಷಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾರಕ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಬೋಧಿಸಿದ ಗಾಂಧೀಜಿಯನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವ ವರ್ಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದು ಅಪಾಯದ ಸೂಚನೆ. ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಪರ್ಯಾಯ ಪದ ಧರ್ಮ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕು. ದ್ವೇಷವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು, ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೇ ಕಲಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಿಡಬ್ಲ್ಯುಸಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಕವಿತಾ ರತ್ನ, ಟೀಚರ್ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕ ಉದಯ ಗಾಂವ್ಕರ್, ಉದ್ಯಮಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ತೋಳಾರ್, ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯ ಯಾಕೂಬ್ ಖಾದರ್ ಗುಲ್ವಾಡಿ, ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘಟನೆಯ ಗಣೇಶ್ ವಿ., ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಘಟನೆಯ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಡ್ಕೆಕೊಡ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ನಮ್ಮಭೂಮಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಪತ್ರಕರ್ತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪಡುಕೋಣೆ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>