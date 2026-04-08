ಆರೋಗ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ

ಕುಣಿಗಲ್: ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ವ್ಯಸನವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಂಕ್ ಪುಡ್ ತೊರೆದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ. ಆರೋಗ್ಯವೇ ಸಂಪತ್ತು ಎಂದು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಪ್ರೊ.ರಾಮಾಂಜನಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಐ.ಕ್ಯೂ.ಎ.ಸಿ, ಯುವ ರೆಡ್ಕ್ರಾಸ್, ರೆಡ್ ರಿಬ್ಬನ್ ಕ್ಲಬ್ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನಡೆದ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವ ಬದಲು, ಕಾಯಿಲೆ ಬರದಂತೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಕ್ಷಯ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಕ್ಲಬ್ನ ರಾಜೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಶೇ 35ರಷ್ಟು ಜನರು ಸ್ಥೂಲಕಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಶೇ 15ರಷ್ಟು ಜನರು ಅತಿಯಾದ ತೂಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ತೂಕವಿರಬೇಕು. ದೇಹ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವಾಗದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಕೃತಕ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಅತಿಯಾದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ ನಿದ್ದೆ ಬರದಂತೆ ಮಾಡಿ, ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿ, ಹಾರ್ಮೋನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹದಿಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ತುಮಕೂರಿನ ಆರ್ಚಿಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುತ್ತುರಾಯ, ಯುವ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಚಾಲಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪ್ರಭು, ಐ.ಕ್ಯೂ.ಎ.ಸಿ. ಸಂಚಾಲಕ ಟಿ.ಎನ್.ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಅಧ್ಯಾಪಕ ಎಂ.ಕೆ.ಮಂಜುಳ, ಬಿ.ನಿರ್ಮಲ, ಕೆ.ಎಚ್.ಅನಿತಲಕ್ಷ್ಮಿ,, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಚಲುವಮೂರ್ತಿ, ಎಸ್.ಎ.ಸಂತೋಷ್, ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಅಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ರವಿಕುಮಾರ್, ಸಿ.ಜಿ.ನಾಗಮಣಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>