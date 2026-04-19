‘ಪೂಜೆಗೆ ದೊರೆಯುವಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೂ ದೊರೆಯಲಿ’

ಕುಷ್ಟಗಿ: 'ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಡುವಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವ, ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪುಸ್ತಕಗಳತ್ತ ವಾಲಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಜ್ಞಾನದ ಸಾಗರವಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದಿತ್ತು' ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾನಸ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕೆ.ಶರಣಪ್ಪ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೊಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಓದುವ ಅಭಿಯಾನ ರೂಪುರೇಷೆ ಒಳಗೊಂಡ ಕರಪತ್ರ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಓದುವ ಅಭಿಯಾನ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆಶಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಬದುಕಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ನಾವು ಸಂಪಾದಿಸುವ ಹಣದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ಅರ್ಧದಷ್ಟನ್ನು ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ದಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಖರೀದಿ ವಹಿವಾಟಿನ ಜೊತೆಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಾರಾಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿಯೇ ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಸಲಕರಣೆಗಳೇ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ ಹೊರತು ಪುಸ್ತಕಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮನೆಯಿಂದಾಚೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕೆ.ಶರಣಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಜಾಮರ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕಾರಣ ಈ ಭಾಗದ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ, ವೈಚಾರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಜಾಗೃತಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಜ್ಞಾನದ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಹಂಚುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಮನೆಗೊಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಅಭಿಯಾನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಶೇಖರಗೌಡ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ, ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯ, ಸಂಶೋಧಕ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಕೋಲಕಾರ, ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯೆ ಸಾವಿತ್ರಿ ಮುಜುಮದಾರ, ಜಿಲ್ಲಾ ವಾರ್ತಾಧಿಕಾರಿ ಗವಿಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿ, ಜಾನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯ ಜೀವನಸಾಬ ವಾಲೀಕಾರ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನದ ಸಂಚಾಲಕ ಜಿ.ಎಸ್.ಗೋನಾಳ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಕೆಲ ಪ್ರಮುಖರ ನಿವಾಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮನೆಗೊಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಅಭಿಯಾನ ನೆರವೇರಿತು. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮದ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕ ಶರಣಪ್ಪ ತುಮರಿಕೊಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾನಸ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>