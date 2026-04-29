ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಸ್ಕೌಟಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ

ಲಿಂಗಸುಗೂರು: ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ 7 ರೋವರ್ ಸ್ಕೌಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಸ್ಕೌಟಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ವೆಂಕಟನಾರಾಯಣ ಎಂ. ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಾಲೇಜಿನ ಹಿರಿಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅವರ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ರೋವರ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ರೋವರ್ ಘಟಕದ ನಾಯಕ ಮಹೇಶಕುಮಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಪ್ಸರ್ ಅಜ್ಮೀರ್ ಅಲಿ, ಶಿವಶರಣ ನಾಗಪ್ಪ, ವೀರೇಶ ಶ್ರೀಶೖಲ ಚಿಂಚರಕಿ, ನಾಗಯ್ಯ ಅಮರಯ್ಯ ವಸ್ತ್ರದ, ಶಿವರಾಜ ನಾಗಪ್ಪ, ನಾಗರಾಜ ಶೇಖರಪ್ಪ ರಕ್ಕಸಗಿ, ರಾಮಜಿ ರಾಮಪ್ಪ ಸಾಧನೆಗೖದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು. ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಾಲೇಜು ಅಭಿವೖದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಾಸಕ ಮಾನಪ್ಪ ವಜ್ಜಲ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>