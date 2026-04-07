‘ಗುರಿ, ಗುರುವಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವಿರಲಿ’

ಲಿಂಗಸುಗೂರು : ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸಾಧನೆಗೆ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಬೇಕು. ಪ್ರಯತ್ನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಗುರಿ-ಗುರು ಎರಡೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪಿಐ ಹೊಸಕೇರಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶಾರದಾ ಜೀನಿಯಸ್ ಹಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ನಿಮ್ಮ ಒಳಿತಿಗೆ ಸದಾ ಶ್ರಮಿಸುವ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಫೇಲಾದರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯಂಥ ಕೆಟ್ಟ ನಿರ್ಣಯಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಧೃತಿಗೆಡದೇ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಸಾಫಲ್ಯ ಹೊಂದಬಹುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹನಮಂತಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಮಹೇಶ ತೋಟದ, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜಾ ವಾಸುದೇವ ನಾಯಕ, ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಬಸವರಾಜ ಖೈರವಾಡಗಿ, ದುರ್ಗಾಸಿಂಗ್, ನಿರುಪಾದಿ ಖೈರವಾಡಗಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>