‘ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಬಾರದು’

ಲಿಂಗಸುಗೂರು: 'ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಲಾಭದಾಯಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗದೆ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ, ನೈತಿಕತೆ ಮತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ತಾಣಗಳಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ವೀರಶೈವ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಅಮರೇಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಬಯ್ಯಾಪುರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ವಿವಿ ಸಂಘದ ಬಸವ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಕಾಯಕ ಗ್ರಂಥಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಸಂಘ ಮೊದಲಿಗೆ ದಾಸೋಹ ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾಜದ ಅನೇಕ ಮುಖಂಡರ ತ್ಯಾಗ ಹಾಗೂ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿವಿ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲೇಶಗೌಡ ಮಟ್ಟೂರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಭೂಪನಗೌಡ ಕರಡಕಲ್, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಬಸವಂತರಾಯ ಕುರಿ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಭೀಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ವೀರೇಶ ಪವಾರ, ಬಸವರಾಜ ಮೇಟಿ, ಸೂಗೂರೆಡ್ಡಿ ಮೇಟಿ, ಕಲ್ಲಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಅಮರೇಗೌಡ ಬಾಗೂರು, ಮಹಾಂತಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಅನುಸೂಯ, ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಹಿರೇಮಠ, ಸಂಗಪ್ಪ ಯಕ್ರನಾಳ, ಕಣಮೇಶ ಚಿತ್ತಾಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರಿದ್ದರು</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>