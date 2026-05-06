‘ನಾಡು, ನುಡಿಗೆ ದಕ್ಕೆ ತಂದರೆ ಸಹಿಸೋಲ್ಲ’

ಲಿಂಗಸುಗೂರು: 'ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಪಾತ್ರ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕಸಾಪ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ವ್ಹಿ.ಕೆಂಚನಗುಡ್ಡ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಾಪ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಪರಿಷತ್ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳದಿದೆ. ಹರಿದು ಹಂಚಿ ಹೋದ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷೆ, ಜನ, ನೆಲವನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಷತ್ತು ಕನ್ನಡಿಗರ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಪರಿಷತ್ತನ್ನು ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿಗೆ ದಕ್ಕೆ ತಂದರೆ ಕಸಾಪ ಸಹಿಸೋಲ್ಲ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಈಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಾಪ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದ ಮುದಗಲ್ನ ಯಮನೂರ ನದಾಫ್ ಅವರಿಗೆ ಮೌನಾಚರಣೆ ಮಾಡಿ ನುಡಿನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿತು.</p>.<p>ಕಸಾಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಂಜುನಾಥ ಕಾಮಿನ್, ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ನಾಗರಾಳ, ಸಾಹಿತಿ ಕೆ.ಶಶಿಕಾಂತ, ಕಸಾಪ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗೌಡರ, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಬಸವರಾಜ ಖೈರವಾಡಗಿ, ಗೌರವ ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಿಕುಮಾರ ಮಿಶ್ರಾ, ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶರಣಬಸವ ಹೂಗಾರ, ಗಂಗಾಧರ ಪತ್ತಾರ, ಶಂಕರರೆಡ್ಡಿ, ಅಹ್ಮದ್ ಖಾದರಬಾಷಾ, ಸಾಹಿತಿ ಪವಾಡೆಪ್ಪ ನಾಯಕ, ಚುಸಾಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದುರ್ಗಾಸಿಂಗ್, ಶ್ರೀಕಾಂತಯ್ಯ ಮಠ, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದ್ಯಾಪಕ ಬಾಲಪ್ಪ ವಾಂಕಡೋತ್, ಪಂಪಾಪತಿ ನಾಯಕ. ಮೌನೇಶಗೌಡ ಸುಣಕಲ್ಲ, ಶರಬಣ್ಣ, ನಿರುಪಾದಿ ಖೈರವಾಡಗಿ, ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>