ಮಧುಗಿರಿ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನಾ ಶಿಬಿರಗಳು ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಾವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆಯಾಗುವುದು ಎಂದು ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರೀಕ್ಷಾಂಗ ಕುಲಸಚಿವ ಎಚ್.ಎಸ್. ಮೋಹನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋಬಳಿ ಬಡಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಜಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಶಿಬಿರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಾಂಪ್ರಾದಾಯಿಕ ಪರಂಪರೆ, ನೆಲಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ದೇಶ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೇವಾ ಶಿಬಿರಗಳು ಸಹಾಯಕ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರೊ.ನಾಗಭೂಷಣ್ ಬಗ್ಗನಡು ಮಾತನಾಡಿ, ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಶಿಬಿರಗಳು ಕೇವಲ ಭೌತಿಕ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯೆಡೆಗೆ ಗಮನಹರಿಸದೆ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಡೆಗೂ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರಿಕರಿಸಲಿವೆ. ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿ ಮಂಜು ನಾಥ್ ಬಿ. ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಾ.ಸಂಜೀವಮೂರ್ತಿ, ನಾಗರಾಜು, ಮುರುಳಿಧರ್, ಡಾ.ದುರ್ಗಪ್ಪ, ರಾಮಮೂರ್ತಿ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಸ್.ವಿ ಮನೋಹರ್, ಅಧೀಕ್ಷಕ ಯೋಗಿಶ್ ಕುಮಾರ್, ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀರಂಗಯ್ಯ, ಮೀನಾಕ್ಷಿ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>