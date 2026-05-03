‘ಶಿಕ್ಷಕರ ಸ್ನೇಹ ಬಳಗ’ಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು

ಮಧುಗಿರಿ: 2026-31ರ ಅವಧಿಗೆ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ 15 ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 'ಶಿಕ್ಷಕರ ಸ್ನೇಹ ಬಳಗ' ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತ ಪಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಒಟ್ಟು 15 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ (10 ಸಾಮಾನ್ಯ, ಐದು ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲು) ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 30 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು. 15 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸ್ನೇಹಬಳಗ 10 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ (7 ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಮೂರು ಮಹಿಳಾ ಸ್ಥಾನ) ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತ ಪಡೆದಿದೆ.</p>.<p>'ಗುರುಮಿತ್ರ' ತಂಡದಿಂದ ಐವರು ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.</p>.<p>ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರು: (ಶಿಕ್ಷಕರ ಸ್ನೇಹ ಬಳಗ) ಎಚ್. ಎಸ್. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಟಿ. ಡಿ.ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಎಚ್. ಆರ್. ಶಶಿಕುಮಾರ್, ಎಸ್. ವಿ. ರಮೇಶ್, ಎಚ್. ಡಿ. ನರಸೇಗೌಡ, ಆರ್. ರಮೇಶ್ , ಡಿ. ಜಗದೀಶ್, ಎಚ್. ಆರ್. ಅಶ್ವಿನಿ, ಎಚ್.ಕೆ. ಲತಾಮಣಿ, ಬಿ.ಎಚ್. ಶಿಲ್ಪ.</p>.<p>ಗುರು ಮಿತ್ರ ತಂಡ : ವೆಂಕಟರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ, ಸಂಜಯ್, ಆರ್. ಎಚ್. ಅಶ್ವಥ್ಥಯ್ಯ, ನೇತ್ರಾವತಿ, ಕೆ. ಎನ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಮ್ಮ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>