ಮಧುಗಿರಿ: ಯುವ ಸಮೂಹ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ದಾಸರಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ವಿಷಾದಕರ. ನಾಲಿಗೆ ಚಪಲ ತಣಿಸಲು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನದಿರಿ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ, ಸದೃಢರಾಗಿರಿ ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ಮಲನ ಮೂರ್ತಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪಟ್ಟಣದ ಸಹೃದಯ ಬಳಗದಿಂದ ಟಿ.ವಿ.ವಿ. ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಆರೋಗ್ಯವೇ ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನ, ಅಮಲು ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿ. ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ ಜೀವಿತ ಅವಧಿ ಹೆಚ್ಚುವುದು. ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಖ್ಯ ಎಂದರು.

ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಮಂಜುಪ್ರಸಾದ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ. ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಆಹಾರ, ಉಡುಪು ಬಳಸಿರಿ ಎಂದರು.

ಡಾ.ಶಿವಾನಂದ ಮಾತನಾಡಿ, ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯದಷ್ಟೇ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮುಖ್ಯ. ಚಿಂತೆ, ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಯೆ ಬಿಟ್ಟು ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ, ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕಿ ಎಂದರು.

ಗ್ರಂಥ ಪಾಲಕ ನಾಗಭೂಷಣ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು.